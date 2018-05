Barriere di sicurezza rimosse, controlli della polizia provinciale

BORSO DEL GRAPPA Ieri pomeriggio (28 maggio) il Presidente Stefano Marcon si è recato con i tecnici della Provincia di Treviso, in Comune di Borso del Grappa per monitorare il percorso dell SP 140 “Generale Giardino” fino al tratto chiuso a seguito del recente franamento del masso ciclopico con detriti. Al sopralluogo era presente anche il Sindaco di Borso del Grappa Flavio Dall’Agnol e si è posta subito l’attenzione sui contenuti delle relazioni prodotte dai tecnici esperti dell’Ente e da quelli della ditta specializzata incaricata dei rilievi.

Emerge la necessità di un importante intervento di disgaggio dei massi pericolanti e del posizionamento di una difesa passiva mediante reti paramassi, da collocarsi nella valletta sopra il tratto di strada provinciale. Il Sindaco ha segnalato inoltre che tale direttrice risulta l’unico collegamento del territorio trevigiano a Cima Grappa, luogo interessato da notevoli flussi turistico-ricreativi in particolare in questo periodo in cui si ricorda il centenario dalla Grande Guerra, ma anche sede di molte attività agro-silvo-pastorali così importanti per l’economia del territorio. In questo periodo in particolare si assiste al trasferimento delle mandrie in alpeggio che debbono assolutamente transitare per questa strada provinciale.

Il Presidente della Provincia ed il Sindaco Dall’Agnol hanno convenuto di intervenire congiuntamente finanziando al 50% un intervento di somma urgenza per consentire la sollecita riapertura della SP. 140. “Sono molto contrariato del comportamento pericoloso – erompe Marcon - di sportivi, automobilisti e altri di passaggio che rimuovono barriere e segnaletica di sbarramento senza alcun senso civico e di responsabilità mettendo a repentaglio la sicurezza del territorio. Per questo motivo ho incaricato la Polizia Provinciale ad effettuare controlli specifici fino a cessate esigenze”.