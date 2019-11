Boschi a Natale: natura, suoni e sapori per festeggiare l'8 Dicembre

Scoprire la bellezza ed il fascino della natura nella sua vera essenza. È questo Boschi a Natale, evento che propone 17 meravigliose passeggiate in altrettante aree naturalistiche del Veneto in un periodo piuttosto insolito, quello invernale.

Un momento in cui la natura è a riposo e che, proprio per questo, si offre agli occhi del visitatore nella sua essenziale quanto seducente bellezza. Lo dimostra il crescente successo dell’iniziativa che, nelle passate edizioni, ha dimostrato di saper coniugare la promozione delle aree naturalistiche con i valori della tutela ambientale attraverso un percorso esperienziale decisamente affascinante, capace di inebriare tutti e i 5 sensi grazie a colori, profumi, suoni e sapori della terra veneta. L'appuntamento è per domenica 8 dicembre e, ancora una volta, renderà protagonisti parchi, oasi e aree naturalistiche del Veneto grazie ad un ricco programma messo a punto dall'assessorato al Turismo della Regione e dall'Unione delle Pro Loco del Veneto. Dalla montagna alla pianura, saranno ben 17 le aree naturalistiche in cui verranno condotte visite guidate gratuite che si concluderanno con assaggi di prodotti tipici del territorio. Luoghi solitamente poco frequentati in inverno, ma che proprio in questa stagione si offrono ad uno sguardo più attento, con colori e scenari di particolare suggestione. E se a questo si aggiunge una bella camminata in compagnia ed un ristoro finale a base di piatti della tradizione locale, ecco che la formula risulta vincente.

Gli eventi in provincia di Treviso

GAIARINE: Ore 14. Bosco Crasere & Utia punto di ritrovo: Via Benedetti 48 nella frazione di Francenigo

REVINE LAGO: Ore 14. Parco del Livelet, Via Carpenè

CISON DI VALMARINO: Ore 10. Via dei Mulini punto di ritrovo: Piazza Roma 8

CORDIGNANO: Ore 10. Parco dei Carbonai punto di ritrovo: Parco dei Carbonai, località Lamar

FONTE: Ore 10. Collina Nervo punto di ritrovo: Baita Alpini, Via Gastaldia 1, Onè di Fonte (TV)