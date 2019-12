Bosco San Giuseppe, il Comune toglie gli alberi degli scout: è polemica

«Hanno raso al suolo tutto. Da parte mia e in qualità di socio Masci anziano, chiedo scusa a tutta la famiglia Scout trevigiana, a Italia Nostra, ai Focolarini di Infirri, agli studenti del professor Albertini, a tutti coloro che credevano nella stupenda “Attività natura” che avevamo già iniziato con entusiasmo; chiedo scusa e mi vergogno per aver fatto loro credere di avere avuto un sindaco. Dalle aquile randagie ne abbiamo passate tante: supereremo anche questa iniquità».

Sono le parole di Ennio Tiveron che, dal suo profilo Facebook, accende la polemica su Bosco San Giuseppe, area verde in via Paludetti a Treviso. Nel 2008 l'amministrazione guidata dal sindaco Manildo aveva sottoscritto un accordo con gli scout trevigiani affinché si prendessero cura degli alberi presenti nella zona. Nelle scorse ore però le ruspe del Comune e di Ascotrade hanno raso al suolo gli alberi di via Paludetti per piantarne di nuovi. Peccato che, per tornare a rivedere una parvenza di bosco in via Paludetti ci vorranno almeno 20 anni di tempo. Una decisione che ha lasciato su tutte le furie gli scout trevigiani, sostenuti anche dai partiti di opposizione come Italia Viva e Coalizione Civica. «Che senso ha eliminare un bosco già formato per sostituirlo con uno nuovo? Abbattere gli alberi esistenti per piantarne di nuovi ci sembra un vero spreco» concludono gli scout.