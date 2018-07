L'assessore Bottacin e il sindaco Colmellere convolano a nozze:il rito lo celebra Zaia

MIANE E nozze furono, proprio nel giorno di 'Pontida'. Il momento tanto atteso, ossia il matrimonio tra l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin (49 anni) e il sindaco di Miane Angela Colmellere(42), è finalmente arrivato nel weekend. A celebrare il rito dello sposalizio, avvenuto nel Brolo del noto ristorante da Gigetto, è stato un grande amico di entrambi, ossia il Governatore del Veneto Luca Zaia. Alle celebrazioni erano presenti diversi parlamentari come Sonia Fregolent ed il ministro per gli affari regionali Erika Stefani, Toni Da Re in qualità di segretario nazionale della Liga Veneta, oltre ad una scolaresca a cui la Colmellere insegna, mentre un'orchestra di una quarantina di elementi ha allietato la giornata di tutti gli ospiti.