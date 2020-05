Botte al comandante dei carabinieri di Cessalto, ancora guai per un ex pugile

Ha preso a pugni il comandate della Stazione dei Carabinieri di Cessalto, mandandolo in ospedale. Protagonista della vicenda Italo Brussolo, 42enne ex pugile di Cessalto, che è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'udienza di convalida nei suoi confronti si svolgerà domani mattina.

A fare le spese delle intemperanze dell'uomo è stato il maresciallo Antonio D'Otolo, recentemente insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, al quale è stato riscontrata la lesione di una costola ed è stato successivamente dimesso con una prognosi di oltre 20 giorni. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si sarebbe recato presso la stazione dei carabinieri e lì avrebbe iniziato a discutere animatamente con D'Otolo. Poi all'improvviso s'è scagliato contro il comandante della stazione dell'Arma di Cessalto rifilandogli alcuni violenti colpi al costato. Quando i colleghi del maresciallo, hanno sentito la bagarre sono subito intervenuti ed hanno a fatica bloccato il pugile che, successivamente, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Italo Brussolo, ex pugile di San Donà di Piave (Ve) ma residente a Cessalto, con più di 70 incontri alle spalle nella categoria welter, non è nuovo alle cronache giudiziarie. L'uomo ha infatti alle spalle una denuncia per stalking, lesioni aggravate e violenza privata nei confronti della ex fidanzata.