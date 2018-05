"Bottega" amplia lo stabilimento e assume una decina di persone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

GODEGA La richiesta sempre più pressante di prodotti Bottega, in particolare modo dei liquori (recentemente ha lanciato anche il gin e il vrmouth, quest'ultimo con la consulenza di Vallarino Gancia) ha portato l'azienda ad aggiungere, accanto alla sua sede principale, una nuova struttura di 2300 mq i cui lavori di ristrutturazione si concluderanno tra qualche mese con un investimento di 5 milioni di euro. I nuovi spazi serviranno per l'infusione e la distillazione, per l'invecchiamento e per gli spumanti a riposo. Tra l'altro l'azienda ha anche un progetto per la realizzazione di un nuovo centro logistico di 12 mila mq che verrà inserito in uno stabilimento industriale che verrà riammodernato e di cui ancora non si conosce la location. Per coprire i nuovi spazi produttivi l'azienda assumerà una decina di persone.