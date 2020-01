Botti di Capodanno, cani terrorizzati nella Marca: due sono dispersi

Nonostante le numerose ordinanze emesse dai sindaci della Marca contro l'utilizzo di petardi e fuochi d'artificio a San Silverstro, i divieti non sono stati rispettati. Nella notte decine di segnalazioni sono arrivate all'Enpa di Treviso per cani e gatti terrorizzati dai botti di fine anno.

Due cani si sono allontanati da casa, spaventati dal rumore dei petardi e, ad oggi, non hanno ancora fatto ritorno a casa. Belia è scappato da via Boschi a Carbonera. E' un cane di piccola taglia, buonissimo ma sicuramente spaventato. È scappato verso le 20 per lo scoppio improvviso di un petardo. Ha 13 anni ed è dotato di collare e medaglietta. Chi pensasse di averlo visto nelle ultime ore è pregato di contattare il numero 335 6283028.

Il secondo cane disperso è Blues, splendido animale di taglia piccola di appena 1 anno e mezzo. E' scappato nella notte in zona Vittorio Veneto. I padroni, disperati, non sono più riusciti a rintracciarlo. L'animale è dotato di pettorina e guinzaglio. Chiunque pensi di averlo visto nelle ultime ore è pregato di contattare i seguenti numeri di telefono: 347 8940656 /3473586940/ 3934690386