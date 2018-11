Treviso: la biblioteca dei ragazzi festeggia il suo primo compleanno

La BRaT, biblioteca dei ragazzi di Treviso, compie un anno nella nuova sede di Palazzo Rinaldi. La biblioteca dei ragazzi, che quest’anno ha superato i 40 mila ingressi, sarà aperta anche domenica 11 novembre (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19) proprio per festeggiare la ricorrenza.

Per i più piccoli ci sarà l’intrattenimento dei lettori di ABiBRaT, che proporranno storie divertenti su regali e feste di compleanno. In particolare, le letture per i più piccoli (da 0 a 36 mesi) si terranno domenica mattina a partire dalle 10.30 (fino alle 11 per i bambini 0 a 18 mesi e dalle 11.15 alle 11.45 da 18 a 36 mesi) mentre, nel pomeriggio, inizieranno quelle per i più grandi, dai 3 ai 6 anni dalle 16.45 alle 17.15 e dai 6 ai 10 anni dalle 17.30 alle 18. Nel pomeriggio di domenica sarà inoltre inaugurata la postazione di autoprestito con l’assessore alla Cultura e Turismo Lavinia Colonna Preti. Per utilizzare la nuova colonnina per la registrazione automatica dei libri basterà portare (o eventualmente richiedere) l’apposita tesserina. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile aderire alla “pesca del libro”, un mercatino di autofinanziamento organizzato da ABiBRat: con un’offerta minima di 2 euro ci si potrà aggiudicare almeno uno dei tanti libri usati disponibili, raccolti grazie alla generosità degli utenti. Fra l’altro, con una modalità di scelta curiosa: ogni singolo libro sarà incartato con una frase d’indizio a svelarne il titolo. La festa inizierà già sabato 10 novembre: nel pomeriggio, infatti, ci sarà l’International Games Day at your library con i volontari della Tana del Goblin di Treviso. BRaT aderisce all'iniziativa promossa a livello mondiale da Games and Gaming Round Table dell’American Library Association: dalle 15 alle 19, su entrambi i piani della biblioteca, si potranno trovare i migliori giochi da tavolo per i bambini e i ragazzi da 4 a 14 anni, tra grandi sfide e buona compagnia.