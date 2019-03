Breda: partiti i lavori dell’ampliamento del cimitero

Sono partiti ufficialmente i lavori per l’ampliamento del cimitero. L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave aveva deliberato lo stanziamento di 195.000 euro per la realizzazione di un nuovo blocco di loculi nella struttura di Breda capoluogo. L’operazione si è resa necessaria in virtù della capienza ormai quasi completamente raggiunta dell’attuale struttura. Il nuovo blocco prevede 100 nuovi loculi. I lavori sono in carico alla ditta CO.I.PAS impresa costruzioni generali di San Pietro di Feletto e dovrebbero concludersi entro fine maggio.