Breda: sabato le premiazioni del concorso “Leggere le Scienze”

Si terranno sabato 19 gennaio, alle 17 nella sala consiliare di Villa Olivi a Breda di Piave, le premiazioni del concorso “Leggere le Scienze” 2018, organizzato per la seconda volta dalla Biblioteca di Breda di Piave col contributo del consorzio Bim Piave, dedicato a ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni. L’obiettivo del concorso era quello di avvicinare i ragazzi alla scienza tramite la partecipazione a dei laboratori specifici. La Biblioteca del Comune di Breda di Piave ha organizzato il concorso in quanto aderente al progetto Euklidea, promosso da AIB Veneto. Sono 40 i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte ai laboratori, dei quali 21 hanno presentato lavori di vario tipo (presentazioni, ricerche, filmati, manufatti) e ben 3 hanno presentato più di un lavoro. La premiazione, dunque, sarà una buona occasione per celebrare la scienza e la promozione della cultura scientifica. Saranno presenti i divulgatori che hanno tenuto i laboratori (Emanuele Baldan, guida naturalistica che collabora con l’associazione Sentieri d’acqua e Marco Picarella de “La fucina delle scienze”) e, in qualità di ospite speciale, lo scrittore e divulgatore naturalistico Michele Zanetti.

«Sulla scorta del successo avuto nel 2017 Anche quest’anno la Biblioteca di Breda di Piave ha organizzato il concorso Leggere le Scienze, seconda edizione –spiega Moreno Rossetto, sindaco di Breda di Piave– un’occasione per promuovere le scienze tra i più giovani, a dimostrazione che i ragazzi e le ragazze hanno grande interesse per la conoscenza e il sapere, abilità importanti che non devono mancare, perché saranno i cittadini del futuro. Vedere così tanto interesse per le scienze, tanta passione e tanta fantasia nella produzione di elaborati ci riempie di orgoglio, ci fa sentire che siamo una comunità ancor più viva e attiva».