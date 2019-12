Breda di Piave: stanziati i nuovi contributi per le scuole e le associazioni

L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave ha deliberato nelle scorse ore i contributi che saranno assegnati per l’anno 2019, a scuole e associazioni, per le attività svolte a sostegno di manifestazioni tipo socio-ricreativo, culturale, naturalistico e sportivo. Il Comune ha stanziato ben 28.500 euro che saranno ripartiti per sostenere chi, durante tutto l’anno, lavora per il bene della comunità organizzando eventi, incontri, attività e iniziative.

Contemporaneamente, sono stati deliberati anche i contributi per le scuole dell’infanzia paritarie (sono 130 i bambini e le bambine che frequentano le scuole dell’infanzia) e asilo nido: un totale di 119.502,00 euro ripartiti tra la Scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai caduti” di Saletto e San Bartolomeo, scuola dell’infanzia paritaria “San Giuseppe” di Pero, scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Zangrando” di Breda, Asilo Nido Integrato di Breda.

A questi si aggiungono altri 4.234,00 euro contributi alle famiglie in possesso di determinati requisiti ISEE a fronte delle spese di ristorazione scolastica. “Anche quest’anno l’Amministrazione di Breda di Piave è vicina a scuole e associazioni, riconoscendo il ruolo fondamentale di chi svolge attività durante tutto l’anno, un supporto alle famiglie bredesi e a tutto il territorio finalizzato a garantire un’elevata qualità educativa e culturale” commenta Moreno Rossetto, sindaco di Breda di Piave.