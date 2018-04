Breda di Piave: serata benefica domani a favore di Casa Spigariol-Minatel

Sabato 21 aprile, alle ore 20.45, la scuola primaria "Puccini" ospiterà “Insieme per il nostro domani”, serata a fini benefici per la raccolta di fondi a favore di casa Spigariol-Minatel, struttura di accoglienza per disabili in età adulta