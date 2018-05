Genti della Piave: consegnate le onorificenze ai meritevoli di Breda

BREDA DI PIAVE “Genti della Piave” è il riconoscimento assegnato dal Comune di Breda di Piave che premia l’attività di coloro che con opere concrete hanno giovato alla Comunità bredese. Martedì 1 maggio si è tenuta la cerimonia di consegna delle onorificenze da parte del sindaco Moreno Rossetto. Onorificenza al merito sono state consegnate a: la Famiglia Spadari (Dina, Maria Pia, Marcello e Sergio), Gerolamo Da Ros, Giorgio De Vidi, Benvenuto Pasqualini e alla memoria di Valentino Grespan. “Cittadini speciali che si sono distinti in campo filantropico, sportivo, militare, civile e sociale – ha detto il sindaco Moreno Rossetto – Persone disponibili a custodire luoghi e memoria, persone che nutrono amore per il proprio territorio e passione per il proprio mestiere, esempi per la crescita dei giovani, persone in cammino per il cambiamento. Siete il cuore della nostra comunità”. Ecco, di seguito, le motivazioni delle onorificenze:

FAMIGLIA SPADARI: Dina, Maria Pia, Marcello e Sergio. Motivazione: “Custodi encomiabili del Molino Sega, luogo di memoria della Grande Guerra”. Per la grande disponibilità nell’accogliere il continuo flusso di persone in pellegrinaggio ai luoghi medesimi della memoria; a conservare e spiegare con competenza il significato e la provenienza delle bandiere esposte; raccontare gli eventi svoltisi e per aver partecipato attivamente nelle azioni di ricerca e recupero di dati storici e biografici legati ai soldati che hanno combattuto al Molino Sega arricchendo in tal modo con la propria testimonianza la Storia Nazionale.

BENVENUTO PASQUALINI Motivazione: “Filantropo cofondatore della locale sezione A.V.I.S. e medaglia d’oro categoria senior nella corsa”. Per meriti filantropici e sociali quale cofondatore della locale sezione A.V.I.S. e per l’esempio di impegno e volontà dimostrati in campo sportivo dove con determinazione ha raggiunto prestigiosi riconoscimenti nella categoria “senior” nella disciplina della corsa portando nel territorio nazionale il nome del Comune di Breda di Piave.

GEROLAMO DA ROS Motivazione: Dal 10 maggio all’ 8 settembre 1943 partecipa a 3 campagne di guerra nei Balcani (Dubrovnik); dal 15 settembre 1943 viene deportato in Germania. Durante la deportazione, che dura fino al 22 aprile 1945, vive tragici espedienti per la sopravvivenza sua e dei suoi compagni. Erano un centinaio ai lavori forzati con lui, quaranta suoi colleghi non sono tornati. Il 15 novembre 1966, Gerolamo viene insignito della Croce al Merito di Guerra. Il Consiglio dei Ministri, il 4 agosto 2008, decreta la Medaglia D’Onore “ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti” che viene consegnata a Gerolamo dal Prefetto di Treviso il 27 gennaio 2009. Oggi, Gerolamo, quasi novantacinquenne, si dedica con passione alla sua famiglia costruita con la moglie Elena Mazzon ed al lavoro nella sua azienda agricola dove attua il metodo biologico, con la stessa vitalità di un giovane pieno di idee e obiettivi da raggiungere.

VALENTINO GRESPAN (alla memoria) Motivazione: Con profonda riconoscenza per la passione e l’impegno spesi al servizio della Comunità, nella promozione dello sport e nella sua attività politica , oltre che nel volontariato in Parrocchia. Grazie per aver creato occasioni di incontro a Breda e tra le Comunità europee gemellate e per la sensibilità nei confronti dell’ambiente che ci circonda.

GIORGIO DE VIDI Motivazione: Per essersi distinto nel campo professionale valorizzando e tramandando l’arte della panificazione. Per aver sostenuto e promosso il calcio guidando per oltre 30 anni la locale squadra “Ardita-Pero” credendo nello sport come elemento indispensabile per la formazione e crescita dei giovani. Per essersi distinto come camminatore nel solcare strade d’Italia e d’Europa percorrendo anche tratti di 1000 km.