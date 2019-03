Letture, musica, danza, approfondimenti. Una serata a 360 gradi il “Viaggio alla scoperta dell’essere donna… tra stimoli e opportunità” in programma giovedì 7 marzo alle 20.30 nell’auditorium della scuola primaria “Puccini” di Breda in via Formentano a Breda di Piave. La serata è organizzata dal Comune di Breda di Piave con collaborazione con Istituto comprensivo, Centro della Famiglia, Istituto Musicale Ravel, Area E20, Eventodanza.

L’idea è stata quella di affrontare la tematica dell’8 marzo da tutti i punti di vista. Ecco allora un programma variegato per una serata dinamica e coinvolgente, che ha visto la partecipazione di molte realtà bredesi. Ci saranno le studentesse dell’Istituto Musicale Ravel seguiti dall’insegnante Giulia Da Col, le letture a tema con le alunne delle “elementari” Puccini e delle medie “Galilei”, le allieve del corso di modern jazz e classico di Eventodanza seguite dall’insegnante Edi Florian. E non mancherà un momento di dibattito col pubblico, dopo gli interventi della psicoterapeuta Marta Benvenuti, dell’ostetrica Patrizia Mussi, dell’avvocato Monia Carraro.

«Abbiamo voluto mettere in piedi una serata davvero articolata, dove confrontarsi sulle tematiche femminili in un’epoca storica particolare -spiega Adelaide Scarabello, vicesindaco di Breda di Piave- abbiamo coinvolto associazioni, scuole e realtà cittadine che hanno risposto con grande partecipazione. Ecco allora una serata dove avremo diverse forme di espressione e interventi di esperti e dibattito. L’obiettivo della serata è quello di mostrare tutte le sfaccettature dell’essere donna, i tanti aspetti contraddistinguono la contemporaneità per il genere femminile. Invitiamo allora le cittadine e i cittadini bredesi a partecipare!».