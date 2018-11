Nasce “Breda Solidale per il Veneto” e si parte dagli appuntamenti di “Natale Insieme”

“Breda Solidale per Il Veneto”. È questo il nome dell’iniziativa scaturita da associazioni e gruppi del territorio di Breda di Piave per sostenere le vittime del maltempo. L’idea è partita dopo la decisione del Consiglio Comunale di devolvere un gettone di presenza in favore di chi ha subito danni dalla crisi e una successiva riunione, dove 9 realtà hanno deciso di organizzare, in occasione dei prossimi eventi già calendarizzati, una raccolta fondi. In questo modo, il territorio unito di Breda di Piave donerà con un progetto comune di solidarietà, una sola voce, che è stata raccolta appunto sotto al logo di “Breda Solidale per il Veneto”, il quale troverà spazio sulle cassette di raccolta fondi appositamente realizzate. Si comincia proprio sabato 1 dicembre e domenica 2 dicembre con gli eventi natalizi, l’accensione dell’albero, in Natale con gli anziani e il primo Concerto di Natale. Questi di seguito i primi due appuntamenti di “Natale Insieme”, la rassegna di eventi natalizi di Breda di Piave .

Sabato 1 dicembre

Ore 17 - Accensione dell’Albero di Natale con la comunità per l’apertura delle festività natalizie, ritrovo davanti al Municipio di Breda di Piave.

Sabato 2 dicembre

Ore 12 – “Natale con l’Anziano”: pranzo degli anziani nella sede della Polisportiva San Bartolomeo.

Ore 17 – “Concerto di Natale” nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, con la partecipazione dei bambini del corso di propedeutica alla musica “Gioca Musica” della scuola Maurice Ravel e dei cori “Giovani Dentro”, “Giovanissimi” e “ANA Fameja Alpina” di Breda di Piave.

«Dopo la decisione unanime del Consiglio Comunale di devolvere il gettone di presenza alle vittime del maltempo, abbiamo pensato di incontrare tutte quelle associazioni e quei gruppi che avevano manifestato la loro volontà di donare qualcosa – commenta Moreno Rossetto, sindaco di Breda di Piave – è nata dunque la proposta di realizzare un raccolta fondi dedicata in tutti i prossimi eventi e i volontari hanno anche realizzato il logo Breda Solidale per il Veneto. Ringrazio tutti quanti si prodigano per assistere chi è stato meno fortunato durante il maltempo di qualche settimana fa e invito tutti i a partecipare agli eventi natalizi che anche quest’anno abbiamo voluto supportare. Sempre più associazioni e iniziative di vario tipo stanno aderendo all’iniziativa anche in questi giorni!».