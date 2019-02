I bimbi scrivono ai genitori: «Siamo preoccupati per il futuro del pianeta»

In occasione di "M'illumino di meno" gli alunni della scuola primaria Anna Frank di Pero di Breda di Piave hanno scritto un appello agli adulti (inviato anche a Caterpillar) in cui chiedono ai grandi di occuparsi del futuro del pianeta Terra. L'appello prende spunto dall'intervento che Greta Thumberg ha tenuto alla Conferenza sul cambiamento climatico che si è svolta in Polonia lo scorso dicembre. Questa lettera verrà consegnata dai rappresentanti di classe domani, durante la giornata di "M'illumino di meno", a tutte le famiglie della scuola in forma materializzata, attraverso i gruppi Whatsapp delle classi.