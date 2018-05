Cultura e sport per l’Estate a Breda di Piave

BREDA DI PIAVE Estate di cultura e sport a Breda. Presentate oggi in Comune a Breda di Piave due importanti iniziative: il calendario di eventi estivi “Estate sotto le stelle” e la promozione dell’attività sportiva “Ri-Datti una mossa!”. La prima è un calendario di eventi culturali promosse da associazioni culturali del territorio, messi in rete dal Comune in un unico cartello. L’altra è un’iniziativa di promozione dell’attività motoria all’aria aperta organizzata in collaborazione con Ulss2 e Aics. “Un obiettivo della nostra amministrazione è quella di incentivare l’attività fisica dei nostri cittadini per favorire la salute e vivere il territorio, insieme alla promozione della mobilità dolce per il rispetto dell’ambiente” commenta il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto. A presentare gli eventi ci hanno pensato Adelaide Scarabello, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Breda, e Fiorenza Zanette, assessore alla cultura del Comune di Breda.

“Ri-datti una mossa è un’iniziativa varata con l’Ulss2 nell’ambito della rete “Lasciamo il segno” della Carta di Toronto per favorire l’attività fisica – ha spiegato la Scarabello – siamo uno dei 6 Comuni della Marca Trevigiana che ha aderito e garantiremo ai nostri cittadini la possibilità di fare attività sportiva nella nostra area outdoor fitness e negli impianti sportivi di via Ponteselli e le Bandie. C’è il volley, lo yoga, il pilates, la zumba… attività per grandi e piccini. Per la sicurezza di tutti, poi, ci si iscriverà tramite l’AICS che a soli 10€ garantirà la copertura assicurativa per tutti e tre i mesi estivi. Ringrazio dunque anche le società che hanno dato la propria disponibilità”. “Tempo fa abbiamo incontrato tutte le associazioni culturali per mettere in campo assieme a loro un cartello di eventi estivi e abbiamo trovato grande disponibilità – ha detto Fiorenza Zanette, assessore alla cultura del Comune di Breda – quindi avremo concerti, la novità del cinema all’aperto, spettacoli per i più piccoli, le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra e anche la sensibilizzazione su alzheimer e demenze”.

“Abbiamo visto negli anni scorsi che molti cittadini si iscrivono – ha aggiunto Claudio Pilon, presidente AICS Treviso – ci sono sempre molte soprese. E le società che si mettono a disposizione alla fine ne traggono vantaggio, perché i cittadini si appassionano durante l’estate e poi proseguono”.

Ecco il calendario degli eventi estivi:

PREVIEW

Giovedì 31 maggio ore 20.45

Villa Olivi

Il maggio dei libri

Incontro con l’autore GUIDO MARANGONI

ESTATE SOTTO LE STELLE

Sabato 16 giugno 2018 ore 21.00

Villa Dal Vesco

“Foscolo e arpe in Villa”

Concerto d'arpe “WhatsHarps” diretto da Tiziana Tornari

Voci recitanti dei sonetti di Ugo Foscolo e Aglaia Anassilide

Lino Pauletto e Laura Moratto

Giovedì 21 giugno 2018 ore 21.15

Parco chiesetta di San Giovanni

Via Chiesetta - Vacil

Cinema all’aperto a cura dell’ARCI di Treviso

In caso di maltempo il cinema si svolgerà nella sala consiliare di Villa Olivi

Sabato 23 giugno 2018 ore 21.00

area via del Passo a Saletto di Piave

L’ITALIA DEL PIAVE, la Battaglia del Solstizio

Versione speciale dello spettacolo “Dalla Terra di Nessuno” di Ricky Bizzarro e Daniele Ceschin

Con Ricky Bizzarro, Daniele Ceschin, Laura Balbinot, Francesco Barbato

Narrazione, musica e rievocazione storica a cura dei Caimani del Piave nei luoghi che furono teatro della Battaglia del Solstizio.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato a domenica 24 giugno 2018

Giovedì 28 giugno 2018 ore 21.15

Parco chiesetta di San Giovanni

Via Chiesetta - Vacil

Cinema all’aperto a cura dell’ARCI di Treviso

In caso di maltempo il cinema si svolgerà nella sala consiliare di Villa Olivi

Venerdì 29 giugno 2018 ore 21.00

Parco di Villa Olivi

Concerto “Note d’estate”

Orchestra d’archi “Risonanze” dell’Istituto musicale Maurice Ravel

Direttore Piergiusto Zambon

Musiche di Vivaldi, Rossini, Barber, Zambon, Britten

iovedì 19 Luglio 2018 ore 21.00

Parco di Villa Olivi

Il coniglio Cilindro e la spada nella roccia

Spettacolo teatrale per bambini

Compagnia teatrale “Alcuni”

Sabato 29/09/2018 ore 20.45

“Tempo senza ore” – Evento per la sensibilizzazione al tema alzheimer e demenze, conoscenza delle attività in atto per un approccio sereno ai servizi.

Atrio della scuola Puccini di Breda