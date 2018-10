Breda: chiuse palestre e impianti sportivi, Piave monitorato costantemente

Situazione maltempo costantemente monitorata a Breda di Piave. Dopo la costituzione del COC (Centro Operativo Comunale) assieme ai Comuni di Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, Maserada, Zenson di Piave e Salgareda, il Comune di Breda ha stabilito, vista l’ordinanza della Prefettura in merito alla chiusura delle scuole, di tenere chiuse anche le Palestre e gli Impianti Sportivi, in via prudenziale, fino a quando non saranno diramate nuove informazioni in merito alla portata del Piave. Congiuntamente, sono state allertate le famiglie dell’area golenale.

Ieri sera alle 22 si è costituito il COC e durante tutta la notte gli uomini della Protezione Civile, il sindaco Moreno Rossetto e l’assessore alla Protezione Civile Lucio Zaniol hanno monitorato il territorio. L’allerta rimane alta ma la situazione attualmente è sotto controllo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

«Ci siamo mossi subito in sinergia con i Comuni dell’asta del Piave e abbiamo monitorato la situazione durante tutta la notte e questa mattina – spiega Moreno Rossetto, sindaco di Breda di Piave – nel frattempo abbiamo deciso, in via precauzionale, di tenere chiuse anche le palestre e gli impianti sportivi comunali. La situazione attualmente è sotto controllo. Abbiamo comunque avvisato le popolazioni residenti del primo argine del Piave e di concerto con la Protezione Civile e il Suem stiamo monitorando la portata del fiume. Raccomandiamo i cittadini di muoversi con prudenza».

I numeri dell’emergenza per Breda di Piave:

- Sala operativa Protezione civile 0422600047

- Ufficio tecnico 0422600215