Breda di Piave: consegnati gli attestati dei corsi di lingua straniera per adulti

Si è svolta nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco Moreno Rossetto, la cerimonia di consegna degli attestati dei corsi di lingua straniera organizzati dal Comune di Breda di Piave in collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Treviso. I corsi, aperti a tutti i cittadini adulti dai 16 anni in sù e iniziati a febbraio, hanno visto la partecipazione di un considerevole gruppo di persone che hanno partecipato ai corsi di inglese, spagnolo e tedesco. Grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa da parte dell’Amministrazione comunale, che ringrazia i corsisti e gli insegnanti del CPIA per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi mesi. «Crediamo che l'apprendimento delle lingue sia divenuto indispensabile nella società odierna - afferma l'Assessore Zanette - studiare significa non solo tenere in allenamento la mente ma, in questo caso specifico, creare anche momenti di aggregazione». L’obiettivo è quello di ripetere l’iniziativa nei prossimi anni, dato il grande riscontro che ha riscosso tra i cittadini.