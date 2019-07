I giovani street artist colorano Breda di Piave

Grande successo per il laboratorio gratuito di Street Art del Comune di Breda di Piave, un progetto voluto fortemente e sostenuto dall’assessorato alle politiche giovanili, dedicato a tutti i giovani desiderosi di esprimere la propria creatività cimentandosi in un’attività artistica all’aria aperta. Mercoledì 10 luglio i ragazzi hanno ricevuto i loro attestati di partecipazione, lasciando alla comunità coloratissimi graffiti e murales che ora rallegrano l’area sportiva di Piazzale Julia. Nato da un’idea del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il progetto ha preso vita grazie al supporto del Comune di Breda, in collaborazione con la cooperativa La Esse. Il risultato è stato divertimento, partecipazione e un paese più colorato!

Esprimere la propria creatività e i propri pensieri attraverso l’arte, dedicarsi alla cultura del bello e alla cura dei luoghi in cui si vive. Il Comune di Breda sostiene e promuove le iniziative di carattere artistico e ludico e ne riconosce il ruolo fondamentale per il benessere della società, per l’aggregazione sociale e per il rispetto del patrimonio comune. Divertimento e partecipazione sono le parole chiave di questo tipo di progetti, che mirano a dare attenzione ai giovani e a far sì che anche loro possano esprimere se stessi e far valere il proprio punto di vista all’interno della comunità bredese. Con le loro opere, i ragazzi hanno potuto lasciare traccia del loro essere cittadini, in un’ottica di scambio intergenerazionale e arricchimento reciproco.