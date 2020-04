Portobuffolè in lutto: addio al "Capo" Bruno Manfioletti

Domenica 19 aprile si è spenta a 73 anni una figura storica per il piccolo Comune di Portobuffolè. Bruno Manfioletti, conosciuto da molti come "Il Capo", è mancato all'affetto dei suoi cari in ospedale a Vittorio Veneto dov'era stato ricoverato nelle scorse settimane.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Manfioletti è stato per anni un operaio in svariati mobilifici del Nordest. In pensione ormai da diversi anni, si era dedicato anima e corpo ad animare le feste paesane di Portobuffolè. Proprio per questo in paese era conosciuto praticamente da tutti i residenti che gli avevano dato il soprannome bonario di "Capo". Una vita per il lavoro e per il sociale quella vissuta da Manfioletti. L'ultimo saluto a "Il Capo" si terrà oggi pomeriggio alla Funeral Home di Gorgo al Monticano in forma strettamente privata.