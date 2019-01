Brutto voto al figlio: genitore irrompe a scuola e minaccia l'insegnante

Mancavano pochi giorni all'inizio delle vacanze di Natale quando uno studente delle scuole medie di Morgano è tornato a casa in lacrime per un brutto voto preso a scuola. Nulla di strano, verrebbe da pensare, ma a fare notizia è stata l'incredibile reazione avuta dal papà del ragazzino che, la mattina seguente, ha fatto irruzione a scuola interrompendo le lezioni e intimando all'insegnante di modificare subito il brutto voto dato al figlio.

A riportare la notizia è "La Tribuna di Treviso" che racconta come il genitore fuori controllo, dopo aver affrontato a muso duro l'insegnante, sia entrato nella classe del figlio interrompendo la lezione in corso e chiedendo a tutti gli alunni se il figlio meritasse davvero il voto che aveva preso. Un comportamento folle che ha turbato molto i giovani studenti lasciando sconcertati gli insegnanti e il dirigente dell'istituto scolastico. Alla fine l'uomo, un quasi quarantenne residente a Morgano, è stato allontanato dall'istituto ma prima di andarsene avrebbe intimato ancora una volta all'insegnante del figlio di rivedere quel brutto voto. La vicenda è stata segnalata dal dirigente scolastico ai carabinieri che hanno ascoltato insegnanti, collaboratori scolastici e genitori in merito all'accaduto. L'uomo rischia ora una denuncia per interruzione di pubblico servizio punibile, secondo il codice penale, con una condanna che può raggiungere fino a un anno di reclusione. Il brutto voto ricevuto dal figlio, invece, non sarà modificato.