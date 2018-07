Buon compleanno Paolo Trevisi

VILLORBA Con “Buon compleanno Paolo”, concerto di musica classica e lirica in memoria di Paolo Trevisi in programma venerdì 27 luglio alle ore 21,15 nella Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba si chiude la rassegna “E...state a Villorba”. Il concerto, ad ingresso libero, sarà tenuto dall’orchestra Giovani Archi Veneti, uno dei migliori ensamble gio- vanili della nostra Regione, diretta da Lucia Visentin. Ad affiancare l’orchestra ci sarà la voce del soprano Paola Cigna.

“Sarà emozionante - ha detto Eleonora Rosso, assessore alla cultura - festeggiare nel parco di Villa Giovannina il compleanno di Paolo Trevisi con le le musiche di Grieg, Haendel, Mozart, Respighi e Vivaldi. Questo concerto non è solo un ricordo, ma una efficace testimonianza di come il seme della cultura che il grande maestro Trevisi ha piantato nel nostro Comune continui a germogliare, regalando momenti di grande intensità e dando spazio ai giovani”. In caso di maltempo il concerto si terrà al Palateatro di Fontane, via Cave.