Le telecamere di Rai 3 arrivano all'Ipsia Galilei

Si partirà con i droni trasporta farmaci salvavita in condizioni di emergenza. Il mezzo, arrivato nel punto previsto tramite segnale Gps, abbassandosi di quota permette lo sgancio del farmaco a persone in difficoltà come anziani e disabili.

Il progetto, ideato nel 2014, sarà al centro della puntata di "Buongiorno Italia" che andrà in onda alle 7.30 di mattina mercoledì 28 novembre su Rai 3 e che porterà le telecamere della Rai nel laboratorio ipertecnologico Makerlab, tra gli studenti dell'Ipsia Galilei di Castelfranco. I ragazzi, guidati dal professor Daniele Pauletto, racconteranno in diretta nazionale l'idea che gli ha permesso di fare il giro del mondo portandoli a Londra, Berlino, Mosca e Roma. Tra le altre applicazioni per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio, il progetto dei droni torna utile anche per le acque dei fiumi e torrenti come il Muson, con minidroni che controllano la presenza di eventuali ostacoli o cedimenti delle rive, ispezionandone anche le acque. Sarà poi presentato il drone bibliotecario che aiuta le persone a trovare più rapidamente i libri collocati nei vari scaffali e ripiani. Recentemente i ragazzi dell'Ipsia Galilei sono stati impegnati a Milano nelle riprese alle macchine di Leonardo da Vinci per un lungometraggio in occasione del prossimo cinquecentesimo anniversario della sua morte. Gli alunni si sono sentiti entusiasti nel poter rendere omaggio al grande artista italiano. Un'occasione per poter dimostrare come le opere di Da Vinci influenzino ancora oggi le nostre invenzioni e le nostre macchine moderne, sopratutto per quanto riguarda la robotica e i velivoli. Robot così sofisticati che imitano sempre più l'essere umano. Mercoledì mattina Castelfranco e il Marker Lab dell'Ipsia potranno mostrare a tutta Italia il lavoro di uno dei migliori istituti della provincia di Treviso.