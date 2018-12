Comunità Ca' Leido di San Vito d'Altivole: un luogo per famiglie che affrontano l'autismo

"Guarda il mondo con occhi diversi". Sabato mattina, accompagnato dall'assessore Gerardo Pessetto, dall'assessore Rosy Silvestrini e dalla consigliera Bin Giovanna, il sindaco di Asolo Mauro Migliorini ha visitato la Comunità Ca' Leido di San Vito d'Altivole. Si tratta di una struttura che accoglie oltre 50 bambini e adulti con autismo, provenienti dal Distretto di Asolo. Non solo un luogo accogliente, ma un progetto educativo che permette di sviluppare abilità cognitive e sociali per migliorare la qualità di vita delle persone con autismo, dove viene accolta l'intera famiglia ascoltandone esigenze e bisogni, "e sporcandosi le mani la sostiene con un versamento mensile per aiutare a mantenere e potenziare una cultura di inclusione sociale, dando una garanzia per il futuro dei soggetti con disabilità intellettiva" fa sapere Migliorini.