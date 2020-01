Esce per una battuta di caccia alla lepre: muore stroncato da un infarto

Tragedia improvvisa nella mattinata di sabato 11 gennaio nelle campagne tra Loria e Riese Pio X. Francesco Dalla Rizza ha perso la vita durante una battuta di caccia alla lepre che aveva organizzato insieme ad altri amici cacciatori.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" il gruppo si era dato appuntamento nellla mattinata di sabato, poco prima delle 8. Un caffè al bar, quattro chiacchiere e poi la partenza per andare a sparare alle lepri. Dalla Rizza era alla guida delle operazioni quando ha iniziato a rallentare il passo rimanendo indietro rispetto al gruppo. Gli amici hanno pensato in un primo momento a un malore passeggero ma, pochi minuti dopo, il 61enne si è accasciato a terra privo di sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi. I cacciatori si trovavano però in aperta campagna. Difficile per l'ambulanza riuscire ad arrivare sul posto. Uno dei cacciatori è andato ad aspettare gli uomini del Suem 118 lungo la strada più vicina. Per Dalla Rizza però era ormai troppo tardi. Nonostante l'intervento dei soccorsi l'uomo ha perso la vita nel trasporto disperato all'ospedale di Castelfranco. Residente nella frazione di Castione a Loria, Dalla Rizza era conosciuto in paese non solo per la sua passione per la caccia ma anche per le sue doti di ballerino. Nel ballo liscio aveva ottenuto diversi riconoscimenti negli ultimi anni. Ogni anno con gli amici organizzava una battuta di caccia alla lepre nei primi weekend dell'anno. Una passione che, questa volta, gli è costata la vita. Dalla Rizza lascia 2 fratelli, una sorella e ben otto nipoti. I funerali saranno celebrati domani, martedì 14 gennaio, nella chiesa della frazione di Castione a Loria alle ore 15.