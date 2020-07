Inciampa sulle scale di casa e batte la testa: morto sul colpo

Tragedia in casa nella serata di domenica 19 luglio: il 60enne Gabriele Vedovato ha perso la vita dopo essere caduto dalle scale interne della sua abitazione, nella frazione di Villanova a Motta di Livenza.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", a dare per prima l'allarme è stata la madre del 60enne che viveva in casa con lui. Inciampando sulle scale, Vedovato ha battuto con forza la testa sul pavimento. Una caduta fatale: nonostante l'immediata chiamata ai soccorsi per Vedovato non c'è stato nulla da fare. E' morto sul colpo. A causa di un problema con l'indirizzo impostato nel navigatore l'ambulanza ha avuto qualche difficoltà ad arrivare in Via Callunga dove si è consumata la tragedia. L'intervento è stato comunque tempestivo ma, arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 60enne. La data dei funerali verrà fissata dopo il nulla osta della Procura di Treviso.