Salva un uomo caduto nel Muson, l'elogio del sindaco: «Eroe della quotidianità»

Il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, ha commentato in queste ore il salvataggio del 62enne dalle acque del Muson avvenuto giovedì 1 novembre grazie all'intervento di un cittadino con il supporto di alcuni carabinieri fuori servizio.

«Plaudo al gesto di questo cittadino che con altissimo senso civico e comprendendo la gravità del momento, non si è sottratto a salvare questa sfortunata persona. E lo ha fatto facendo tesoro della sua esperienza ma soprattutto misurando il pericolo e chiedendo l’apporto di alcuni Carabinieri della vicina Caserma. Un “eroe della quotidianità” capace di compiere un gesto di grande valore che nella normalità riesce ad essere testimonianza ed esempio per molti. A lui vanno i ringraziamenti miei e dell’intera Amministrazione come doveroso è esprimere riconoscenza ai Carabinieri che, con o senza divisa, sono sempre un punto di riferimento costante per l’intera nostra Comunità. Ringraziamento che va anche ai Vigili del Fuoco, al personale del Suem ed al dr. Carlo Cernet che il buon Dio ha voluto presente in quel momento. Sarà mia premura ringraziare personalmente tutti i protagonisti di questa vicenda per una bella pagina di storia della nostra Città. Auspico infine una pronta guarigione dello sfortunato sessantaduenne nella viva speranza di poterlo presto incontrare».