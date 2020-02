Un albero cade in Via Altinate: strada chiusa, traffico deviato

Via Altinate è stata chiusa al traffico nel pomeriggio di martedì 4 febbraio per la caduta improvvisa di un albero che si trovava all'interno di una proprietà privata. La pianta è finita in mezzo alla strada rischiando di schiantarsi contro una delle auto in transito.

A dare per primi l'allarme sono stati proprio gli automobilisti che si sono trovati davanti l'enorme pianta. Sul posto si è precipitata la polizia municipale insieme ai vigili del fuoco, subito al lavoro per liberare la strada nel minor tempo possibile. Tanta paura per chi si trovava in zona ma, per fortuna, nessun ferito. Le radici dell'albero caduto erano nel giardino di una casa privata. Al momento la viabilità resta modficiata fino a quando non saranno terminate le operazioni di messa in sicurezza dell'area.