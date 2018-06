Sicurezza in autostrada, il caffè della mezzanotte lo offre Cav

TREVISO A partire da sabato 30 giugno e fino al 12 agosto, tutti i fine settimana, CAV ripropone un'iniziativa già intrapresa con successo lo scorso anno, volta a sensibilizzare gli utenti ad adottare un corretto stile di guida e prevenire colpi di sonno e incidenti stradali: la campagna, realizzata in collaborazione con Ristop, prevede l’offerta di un caffè gratis a tutti i viaggiatori che tra le 00.00 e le 5.00 delle notti di sabato e domenica si fermeranno in una delle due aree di servizio in competenza di CAV lungo la A4, Arino Est ed Arino Ovest. Una tazzina di caffè gratis può essere un utile pretesto per fermarsi all’area di servizio quando si avverte stanchezza e una sosta e un caffè possono ridare la prontezza di riflessi al volante, evitare colpi di sonno e salvare la vita a se stessi e agli altri.