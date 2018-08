Blocco fondi periferie: il primo "regalo" del governo Lega-grillini all'amministrazione (leghista) di Treviso?

TREVISO Cinque minuti dopo la vittoria elettorale il nuovo sindaco di Treviso conte aveva assicurato che la "filiera" (espressone improbabile ma ormai largamente diffusa) comune-regione-governo nazionale avrebbe garantito "sorti magnifiche e progressive" per la nostra città garantendo fondi, finanziamenti, provvedimenti.

Insomma, si sarebbe tornati ai tempi in cui un senatore leghista riusciva a far escludere lo stadio Tenni dalle nuove misure per lo svolgimento delle partite di calcio delle serie più importanti (senza l'esclusione dall'irrigidimento normativo lo stadio trevigiano non avrebbe più potuto accogliere le partite delle serie maggiori). Sarà che questo governo non è sufficientemente "amico" (eppure all'Interno - che ha la competenza anche sugli enti locali - c'è Salvini), sarà che i parlamentari leghisti trevigiani non sono così attenti alle conseguenze sul loro territorio dei decreti legge che votano, in ogni caso il disastro è servito: bloccati dall'altro capo della famosa "filiera" 16 milioni di euro di finanziamenti per gli interventi nelle periferie della nostra città.

E non si può neppure dire che la responsabilità sia di un governo dominato dagli esponenti meridionali del PD o di Forza Italia! Al di là, del risvolto trevigiano, è difficile comprendere perché venga bloccato per due anno uno stanziamento utile per affrontare i problemi delle periferie di grandi e meno grandi città del nostro Paese, esattamente quegli interventi che sono utili per la qualità della vita dei cittadini, per la prevenzione delle situazioni di disagio, per il recupero della vivibilità dei quartieri.

A Treviso, sicuramente, i progetti potevano essere di più ampio respiro e maggiormente incisivi sul tessuto delle periferie ma l'amministrazione Manildo (per propria responsabilità) non riuscì a cavare dagli uffici dei progetti di maggiore importanza, ma questo non è un buon motivo per non ritenere che il blocco dei finanziamenti rappresenti un danno anche per la nostra città, e un danno non da poco. Ecco, ricordiamocelo quando ci raccontano ancora la storia della "filiera".

Gigi Calesso