Elezioni comunali: niente seggi al Duca degli Abruzzi

TREVISO In occasione delle elezioni comunali previste per domenica 10 giugno e per l'eventuale turno di ballottaggio domenica 24, il comune di Treviso ha annunciato nelle scorse ore la variazione di alcuni seggi elettorali.

Stando a quanto annunciato dall'amministrazione comunale infatti, le sezioni 1, 3, 4, 5, 6, 10 e 13, situate in genere all'interno del liceo “Duca degli Abruzzi” di via Caccianiga, 5 saranno spostate alla scuola elementare “E. De Amicis”, sempre in via Caccianiga ma al civico 16. La decisione è stata presa per consentire agli studenti del Duca degli Abruzzi di conseguire gli esami di fine anno senza problemi o interruzioni dovuti alla presenza dei seggi nella scuola. Una notizia che gli elettori trevigiani dovranno tenere bene a mente nella giornata di domenica.