Tumore incurabile al polmone, ex cameriera muore a soli 25 anni

In molti se la ricordano, allegra e sorridente, tra i tavoli del bar Acquasalsa in zona Pescheria a Treviso dove, per un periodo, aveva lavorato come cameriera. Nella sera di Natale, però, il cuore di Camilla Zago ha smesso di battere a soli 25 anni a causa di un male incurabile.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" la giovane lottava ormai da 3 anni contro un tumore maligno al polmone. Originaria di Jesolo, Camilla era figlia di Diego Zago e di Alice Bullo. Per un periodo la famiglia ha vissuto a Zero Branco e Camilla, terminati gli studi all'istituto Alberti di San Donà di Piave, aveva subito trovato lavoro nel frequentatissimo bar trevigiano dove si era fatta conoscere da molte persone per la sua professionalità e cordialità. Ormai da diversi però anni gli Zago erano tornati a vivere in provincia di Venezia per assistere la figlia nella lotta contro la malattia. A soli 22 anni la tragica scoperta del male: senza mai lamentarsi Camilla ha cercato di lottare con tutte le sue forze fino all'ultimo giorno ma quando ha scoperto che il tumore aveva raggiunto anche la ghiandola pineale ha capito che non le sarebbe rimasto molto da vivere. La giovane lascia, oltre ai genitori, i fratelli Caterina e Francesco e i suoi cuginetti. I funerali di Camilla saranno celebrati lunedì 30 dicembre in due momenti: alle 14.30 nell'obitorio dell'ospedale di Jesolo e, dalle 14.45, nella chiesa di Jesolo paese.