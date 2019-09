Camminare per la vita: passeggiata solidale con Deborah Compagnoni

Mercoledì mattina, 18 settembre, la campionessa Deborah Compagnoni è intervenuta in municipio a Treviso per presentare l'evento "Camminare per la Vita", una camminata non competitiva ideata per sostenere i progetti di Fondazione Città della Speranza in programma domenica 22 settembre alle ore 9.

Ci saranno due percorsi, uno da 9 km e l’altro da 4 che si snoderanno lungo i quartieri di Santa Bona, San Liberale e San Paolo con partenza dallo stadio di Rugby di Monigo. Una bella occasione per fare del bene e stare in compagnia praticando sport. Entusiasta del progetto il sindaco di Treviso, Mario Conte. Un evento che vedrà l'associazione Fiab - Amici per la bicicletta in prima linea nell'organizzazione della camminata. Questo il loro commento: «C'è ancora moltissimo da fare perché il comune di Treviso diventi davvero a misura degli utenti più deboli della strada, ma speriamo che la Settimana Europea della Mobilità faccia da cassa di risonanza per tutto quanto Fiab fa ogni giorno, tutto l'anno».

Questi invece, gli altri appuntamenti in programma a Treviso per la Settimana europea della mobilità: venerdì 20 settembre Giornata Nazionale del "Bike to work" per promuovere l'uso della bicicletta per andare al lavoro. Sempre venerdì, alle ore 18.30, a Porta San Tommaso avrà luogo il primo Ciclocensimento. Fiab conterà i ciclisti che passano per questa importante via d'accesso alla città ma soprattutto si farà vedere e sarà disponibile per informazioni su gite e attività. Sempre venerdì, alle 19.30, avrà invece luogo la Pedalata notturna con destinazione Casier, e pizza finale, senza nessun senso di colpa grazie alle calorie bruciate pedalando. Domenica 22, infine, alle ore 7.45 partenza alla volta di Breda di Piave per l'inaugurazione delle nuove piste ciclabili di questo comune che ha avviato l'iter per essere riconosciuto come Comune Ciclabile da Fiab nazionale. Alle ore 9 invece l'appuntamento con Camminare per la Vita presso lo Stadio del Rugby di Monigo.