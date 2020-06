Tennis club riapre dopo 18 anni: si potrà giocare anche a calcetto

Diciotto anni fa, nel 2002, Pietro Basso era stato costretto a chiudere il suo Tennis Club per problemi di salute che gli avevano impedito di portare avanti l'impianto sportivo di Cavaso del Tomba, preferendo tenere aperta solo l'adiacente pizzeria a conduzione familiare aperta nel 1977.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" però, dopo una lunga chiusura il campo da tennis è pronto a ripartire in questi giorni con una veste completamente nuova. Pietro Basso, papà di Barbara e Giandomenico noto campione di rally trevigiano, aveva dato vita tra gli anni 80 e 90 alla sede dell'associazione Tennis club Cavaso, vero punto di riferimento per gli appassionati della disciplina. I lavori di rifacimento sono iniziati nel mese di maggio e hanno portato alla realizzazione di un nuovo campo polifunzionale in erba sintetica verde e blu dove si potrà giocare sia a tennis che a calcetto. Al momento si può giocare solo a tennis ma a breve saranno messe a disposizione anche lezioni con maestro, spogliatoi con docce e interessanti promozioni per gli sportivi interessati all'utilizzo del campo. Le prenotazioni sono già aperte via Whatsapp al 338-2675948 o 339-6240035. Oppure via mail all'indirizzo sport.pizzeriabasso@gmail.com o via telefono al 0423 562228.