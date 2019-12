Conegliano resta senza il treno notturno da Venezia: fermerà solo fino a Treviso

Non c'è pace per il treno notturno 11078 con partenza a mezzanotte e un quarto da Venezia e arrivo a Conegliano all'1.21. Nel mese di novembre la corsa era stata sostituita con degli autobus per dei lavori sulla linea. Da inizio dicembre, invece, il treno era tornato ma, da Treviso a Conegliano i Comuni della tratta erano raggiungibili solo con dei bus sostitutivi. Dal 15 dicembre però il treno avrà come capolinea Treviso, tagliando ufficialmente fuori le stazioni di Lancenigo, Spresiano, Susegana e Conegliano.

Lo si scopre leggendo il nuovo orario invernale di Trenitalia che entrerà in vigore in questo fine settimana. La notizia non è stata di certo presa bene da tutte quelle decine di viaggiatori che utilizzavano il regionale per rientrare a casa dopo una serata trascorsa fuori fino a tardi. Sembra che la decisione sia stata presa per il fatto che il treno, da Treviso a Conegliano, aveva sempre pochi viaggiatori e il costo di mantenerlo non era più conveniente all'azienda di trasporti. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" però una speranza potrebbe ancora esserci. Il sindaco Fabio Chies si sarebbe mobilitato in queste ore per aprire un tavolo di medizione con i vertici di Trenitalia nella speranza di mantenere il capolinea a Conegliano ma, per il momento, sembra un'ipotesi molto difficile da mettere in pratica.