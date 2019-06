Cane azzanna e fa cadere una bambina: 200 euro di multa al proprietario

Era l'8 aprile del 2017 quando una bimba di soli 5 anni, che stava giocando nei giardini pubblici di Casier, è stata azzannata e spinta a terra da un cane di razza boxer.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la vicenda ha avuto inizio quando la piccola ha visto una sua amica, figlia del padrone del cane, in mezzo al parco. Senza pensarci due volte ha iniziato a correre verso di lei per salutarla ma il cane, molto protettivo nei confronti dell'altra bambina, ha interpretato quella corsa innocua come una minaccia ed è partito all'attacco della piccola di 5 anni. Il boxer, senza museruola, ha azzannato la bimba mordendole la maglietta e facendola cadere rovinosamente a terra. Le conseguenze della caduta non sono state gravi grazie all'intervento immediato del padrone del cane e del papà della piccola. La bimba se l'è cavata con qualche lieve ferita alla fronte. La vicenda però è finita davanti al giudice di pace di Treviso che, nelle scorse ore, ha espresso la sua sentenza sulla vicenda. I genitori della bambina avevano chiesto un risarcimento di mille euro per lo spavento provocato alla loro figlia dal boxer lasciato senza museruola. Il giudice di pace Giulia Procaccini, ha riconosciuto le attenuanti generiche al padrone del cane, condannandolo a 200 euro di multa e a un risarcimento generico che dovrà essere stabilito in sede civile. Una multa salatissima per il padrone del cane. Soddisfatti i genitori della bimba aggredita che avevano dichiarato di aver portato la vicenda in tribunale per evitare che episodi simili si ripetessero di nuovo ai danni di altri bambini come la loro piccola.