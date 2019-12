Cagnolina scappa di casa e finisce in mezzo al traffico: salvata da una Guardia zoofila

Domenica 15 dicembre, poco dopo le ore 20, durante normale controllo volontario del territorio per la tutela ambientale, la Protezione animali e la Protezione civile, transitando lungo la strada comunale da Santo Stefano in direzione Valdobbiadene, ha rinvenuto un cane di piccolissima taglia che vagava tra le corsie con enorme pericolo per se stesso e le auto che sopraggiungevano in una zona poco illuminata.

Messo in salvo l'animale, la volontaria che l'aveva ritrovato si è attivata perché venisse fatta la lettura del microchip segnalando il ritrovamento sui gruppi social della zona di Valdobbiadene. Grazie a questi canali, alle ore 20.45, sono stati trovati i proprietari della cagnolina che dichiaravano di aver smarrito il cane in mattinata dopo che si era messo a inseguire un altro cane a loro sconosciuto. La cagnolina salvata si chiama Sissy e non appena ha rivisto i padroni si è subito rassicurata dopo la paura dell'allontanamento da casa. L'animale è tornato dalla sua famiglia in buona salute. Una storia a lieto fine conclusasi per nel migliore dei modi.