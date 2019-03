Spavento improvviso: il cane Radicchio si allontana da casa e sparisce

E' scappato da Santa Lucia di Piave dopo aver preso uno spavento improvviso. Il cane Radicchio è uno splendido esemplare bianco e beige di simil pastore svizzero. Nessuno ha più sue notizie dalle 14.30 di domenica 24 marzo quando ha fatto perdere le sue tracce da un'abitazione vicina al parcheggio della chiesa.

L'animale, dotato di microchip, ha da poco compiuto un anno d'età, è di colore bianco e beige ed è molto affettuoso. Era stato preso per far compagnia a un signore di 74 anni che soffre di una grave forma di demenza senile. Radicchio finora era stato di grande aiuto e compagnia per il pensionato, oggi disperato per la sparizione improvvisa dell'animale che risponde anche al richiamo di "Dicchio". Le ricerche sono partite nelle scorse ore e sono già stati allertati l'ospedale veterinario, i carabinieri e i vigili urbani. Chiunque pensasse di averlo visto nelle ultime ore è pregato di segnalarlo alle forze dell'ordine.