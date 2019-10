Cane ucciso con 100 pallini sparati da un fucile da caccia

Si chiamava Zeus ed era un cagnolone affettuoso e pieno di vita. Lo scorso 3 ottobre si era allontanato da casa, nella frazione di Onè, a Fonte. Una zona dove si vedono spesso molti cacciatori in cerca di prede.

La proprietaria dell'animale ha provato a segnalare subito la scomparsa di Zeus sui social nella speranza di vederlo tornare a casa ma il cane è stato trovato senza vita in un fosso di via Battagello, in località Le More. L'animale è stato ucciso da un centinaio di pallini da caccia che gli sono stati sparati contro con un fucile da caccia. Chi ha colpito Zeus l'ha abbandonato, ancora agonizzante, senza allertare nessuno. Quando la sua padrona l'ha ritrovato per l'animale non c'era ormai più nulla da fare. Un gesto di una brutalità disumana. I colpi sono stati sparati da vicino e in quantità spropositata. Impossibile pensare si sia trattato di un gesto accidentale. Grande l'indignazione sui social per la crudeltà con cui Zeus è stato ucciso. La padrona del cane, Desy Favretto, ha rivolto un appello sui social per provare a risalire ai responsabili di un gesto tanto brutale.