I cani abbaiano troppo, vicini esasperati

MOGLIANO VENETO "Se non fai rientrare i cani durante la notte, ti denunciamo per disturbo alla quiete pubblica". E' stato questo il messaggio anonimo che un residente di via Ragazzi del '99 si è ritrovato appeso al cancello di casa nella serata di mercoledì 20 giugno.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" l'esuberanza dei suoi cani non è stata molto gradita dal vicinato che, esasperato per il continuo disturbo provocato dai due animali, ha deciso di ricorrere a un avviso che sfiora i toni dell'intimidazione. A quel punto il proprietario ha deciso di pubblicare sui social il messaggio che gli era stato recapitato. "Preferisco tenere i cani dentro casa anziché avere a che fare con gente simile" è stato il suo commento. Apriti cielo: a quel punto la Rete si è divisa tra chi sosteneva le ragioni del proprietario e chi, meno tollerante, ha ribadito come a tutto ci sia un limite. Il proprietario degli animali sostiene di lasciare liberi in giardino i suoi cani solo mezz'ora al giorno, nel momento in cui rientra dal lavoro ma, per alcuni vicini, quei trenta minuti sono bastati per arrivare sull'orlo di una crisi di nervi. Per ora la polemica resta confinata alla Rete, ma se i latrati degli animali dovessero continuare non è escluso che i vicini dell'uomo decidano di procedere per vie legali. Una preoccupazione che ha scosso non di poco il propritario dei due cani: "Vivo a Mogliano solo da pochi mesi ma vorrei stare sereno sia per la mia incolumità che per quella dei miei animali".