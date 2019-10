Gli atleti del Canoa Club Sile premiati in Comune dal sindaco

Giovedì pomeriggio, il Canoa Club Sile s.s.d. è stato premiato dal sindaco di Treviso Mario Conte con una pergamena per i recenti successi della società nel territorio, in Italia e al Campionato Europeo per Club di Dragon Boat tenutosi a Siviglia dal 25 al 28 luglio.

I giovani del Canoa Club si sono aggiudicati 3 medaglie d'oro nella categoria juniores nelle 3 distanze dei 2000 metri, 500 metri e 200 metri. Ai campionati Italiani Canoa Giovani che si è svolto a Caldonazzo dal 30 agosto al 1 settembnre il Canoa Club Sile ha rappresentato il Veneto e Treviso con ben 12 allievi, arrivando al quarto posto. I giovani canoisti hanno portato a casa anche due medaglie di bronzo e una d'argento dalle gare tenutesi recentemente a Milano.