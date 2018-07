Veneti nel mondo, domenica la festa sulla piana del Cansiglio

FREGONA La Piana del Cansiglio si prepara ad accogliere la decima edizione della Giornata regionale dei veneti nel mondo: domenica 29 luglio l’altopiano all’incrocio delle tre province di Treviso, Belluno e Pordenone dà appuntamento, in località Sant’Osvaldo, agli emigranti veneti e alle loro associazioni per l’ormai tradizionale “Cansiglio day”. Alla Giornata, organizzata dall’Associazione Trevisani nel mondo, con il supporto della Regione Veneto che dieci anni fa ha istituto l’appuntamento come momento di ritrovo e di celebrazione pubblica della storia dell’emigrazione, parteciperanno il presidente del Veneto Luca Zaia e l’assessore regionale ai flussi migratori, Manuela Lanzarin.

Sarà il presidente della Regione a consegnare i premi “Eccellenze venete” a emigranti ed esponenti del mondo associativo dei veneti nel mondo che si sono particolarmente distinti per storia, sacrifici, realizzazioni. I tre premiati, su proposta delle Associazioni venete e dei Comitati e Federazioni di veneti nel mondo, sono: Piergiorgio Boschiero, nato a Fara Vicentino, per il suo impegno nell'associazionismo in Uruguay, Amalia Pavanel, nata in Francia da genitori di origine veneta, imprenditrice di successo e presidente dell’Associazione Veneti nel Mondo Peru, e Odino Soligo, nato a Trevignano 97 anni fa, imprenditore di successo e impegnato nell’associazionismo in Canada.

Domenica la festa nella tensostruttura a Sant’Osvaldo si aprirà con le note della fanfara alpina di Conegliano e la sfilata di benvenuto (ore 10.45). Alle 11 l’arcivescovo Alberto Bottari de Castello, di Montebelluna e già nunzio apostolico in Africa, Giappone e Ungheria, presiederà la concelebrazione eucaristica all’aperto con don Canuto Toso, don Giacomo Ferrighetto e don Angelo Arman, i sacerdoti che hanno condiviso la storia dell’emigrazione veneta. Seguiranno i saluti delle autorità presenti e la consegna delle onorificenze “Eccellenze venete”. La festa continuerà con il pranzo nella tensostruttura e poi con i canti tipici dell’emigrazione veneta eseguiti dal gruppo corale “Agogica”.