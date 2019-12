Montebelluna, al via il cantiere in centro: traffico sotto controllo

Sono iniziati stamattina, giovedì 5 dicembre, in centro a Montebelluna i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Viale Bertolini, Via dei Martini, Via Caverzan e Via Veronese.

Il cantiere durerà fino al 14 dicembre e si svilupperà in due fasi: la prima, in corso, prevede la chiusura Via dei Martini, Via Caverzan, Via Veronese (questa fase durerà presumibilmente 4-5 giorni lavorativi), la seconda prevede invece la chiusura Viale Bertolini, dall’intersezione con Viale XXX Aprile, Corso Mazzini all’intersezione con Via de Gasperi, Via dei Martini (questa fase durerà presumibilmente 3-4 giorni lavorativi). Data la sospensione del transito veicolare, fatta eccezione per i frontisti di Corte Maggiore (ai quali sarà garantito l’accesso unicamente da Corso Mazzini e l’uscita sul Viale XXX Aprile), erano attesi disagi alla circolazione urbana. Va detto che, nel corso della prima giornata, a parte alcuni rallentamenti nelle ore di punta che si sono concentrati su via Santa Caterina da Siena, nella quale si è riversato la gran parte del traffico sia in direzione ovest-est che viceversa, non si è fortunatamente assistito al temuto crash. Forse anche a causa del bel tempo che, notoriamente, contiene il livello del traffico rispetto alle giornate piovose in cui i genitori tendono più frequentemente ad accompagnare i figli a scuola. Nel corso della giornata, per garantire la sicurezza ed il deflusso del traffico, erano presenti gli agenti della Polizia locale e, anche nei prossimi giorni, allo stesso scopo, sarà presente una squadra di agenti di polizia locale a presidiare la zona.