Tennis club e scuola elementare: cantieri aperti a Motta di Livenza

Sono in corso i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche del Tennis club di Motta di Livenza. Un ulteriore passo di adeguamento del territorio comunale grazie al Piano eliminazione barriere architettoniche (PEBA) approvato lo scorso anno dal Comune.

«Una linea guida per rendere accessibile a tutti la nostra splendida città» commenta il sindaco Alessandro Righi. L’intervento di circa 40mila euro gode di un contributo della Regione Veneto di circa 15mila euro. Con l’occasione verrà effettuato anche l’efficientamento energetico dell’edificio grazie al rifacimento dell’impianto di riscaldamento, alla sostituzione dei serramenti, alla nuova illuminazione a led, all'isolamento a cappotto esterno e all'isolamento della copertura. Un intervento di circa 90mila euro coperto al 55% da contributo statale.

Nelle scorse settimane sono iniziati ufficialmente anche i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di San Giovanni. Lavori che costeranno 350mila euro di cui circa l’80% verranno coperti da un contributo statale Miur. I lavori oltre che adeguare la struttura dal punto di vista sismico comprenderanno il rifacimento e isolamento della copertura, nuovi serramenti a basso consumo energetico, abbassamento dei locali con un nuovo controsoffitto antisfondellamento, nuova illuminazione a led, nuove pavimentazioni e dipinture interne. Vista l’occasione la giunta comunale ha deciso di investire ulteriori 150mila euro per il completo rifacimento dell’impianto di riscaldamento ormai vetusto. Verrà installato quindi un riscaldamento e raffrescamento radiante, una nuova pompa di calore, un sistema di ventilazione meccanica controllata e un impianto fotovoltaico. L’edificio, grazie a questo intervento, godrà di un contributo Conto Termico 2.0 per circa 100mila euro diventando il primo dei tre edifici NZEB che l’amministrazione comunale sta già attuando. Una scuola che diventerà ancora più sicura, sana e a basso consumo energetico. Un salto a piè pari nel futuro nel pieno rispetto del nostro pianeta. I lavori, salvo imprevisti, si concluderanno entro l’inizio dell’anno scolastico.

Bonus asili

Grazie al bando asilo nido, introdotto per la prima volta dall'amministrazione del sindaco Righi che ha messo a disposizione delle famiglie mottensi un fondo da 30mila euro a rimborso delle spese sostenute negli asili nel corso del 2019, tutte le famiglie che hanno presentato correttamente domanda avranno, sommando il contributo già percepito da Inps, il rimborso totale delle spese sostenute. Per queste famiglie gli asili nido sono stati in definitiva gratuiti. Un risultato importante a sostegno delle famiglie Mottensi. Confermiamo con orgoglio l’iniziativa anche per il 2020. Motta, la città a misura di famiglia.

Kit ripartenza

Venerdi sera 29 maggio, infine, l’amministrazione comunale in Motta di Livenza ha consegnato simbolicamente al presidente dell’associazione "Viva Motta", in rappresentanza dei commercianti mottensi, il Kit Ripartenza. Un piccolo gesto di speranza e fiducia nel futuro del commercio Mottense. Durante la seduta del Consiglio Comunale è stato presentato il piano di ripartenza dell’amministrazione comunale. Un piano complesso, composto da 40 azioni divise in tre macro progetti: Progetto commercio #mottaèunica; Progetto famiglia #mottacittàamisuradifamiglia e il Progetto fare città #motta2023. Un punto di partenza per far ripartire a 360 gradi Motta di Livenza.