Punto prelievi, centralini in tilt: prenotazioni nel caos

Problemi e malfunzionamenti al sistema di prenotazione telefonica presso il punto prelievi del distretto sanitario di via XXV Aprile, dietro il municipio di Ponzano Veneto. Le prenotazioni per l'accesso alle analisi del sangue potranno quindi non avvenire regolarmente in queste ore.

Il sindaco Antonello Baseggio è intervenuto sulla questione con queste parole: «Ho avuto conferma oggi, martedì 14 luglio, che l'azienda socio-sanitaria Ulss 2 sta provvedendo alla risoluzione del problema. Con l'occasione ricordo che per ora gli sportelli amministrativi sono raggiungibili solo telefonicamente (0422.968812) il martedì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Ed infine ricordo che l'accesso ai prelievi prenotati avviene esclusivamente il giovedì ed il venerdì dalle 7 alle 9».