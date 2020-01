Capodanno 2020: in migliaia a Piazza dei Signori per festeggiare il nuovo anno

Grandissimo successo per il Capodanno in piazza a Treviso. Migliaia di persone si sono riversate nel centro storico del capoluogo di Marca per aspettare insieme il nuovo anno.

La capienza massima consentita era stata fissata a 3600 persone ma, dalle immagini della videosorveglianza e dai primi dati della Polizia locale, sembra che per tutta la sera la Piazza sia rimasta piena, arrivando a superare (contando anche i dintorni) le 4mila presenze. Dalle 20 la folla ha iniziato a radunarsi sotto il grande albero di Natale in attesa della mezzanotte. Una grande festa culminata con l'inizio del nuovo anno. Nessun problema per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'unica nota da segnalare è stata una chiamata arrivata verso le 23 al centralino della Polizia locale per un'auto sul Put che stava viaggiando contromano. All'arrivo degli agenti della vettura non c'era più traccia. Il sospetto è che si sia trattato di un automobilista non esperto del posto che deve aver percorso solo pochi.metri contromano prima di riuscire a trovare la strada giusta.