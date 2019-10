Capriolo in fuga tra le auto si nasconde al cimitero: intervengono i vigili

Dopo il cervo che solo pochi giorni fa era finito in un negozio di Cortina, un altro animale selvatico ha perso l'orientamento nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre mettendo in pericolo la sua incolumità e quella dei passanti.

L'episodio è avvenuto nel quartiere di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Poco dopo le 15 alcuni automobilisti hanno segnalato alla polizia locale la presenza di un capriolo che, dopo essere sceso dai boschi della zona, si era messo a passeggiare in mezzo a via Carso rischiando più volte di essere investito. I vigili si sono subito messi alla ricerca dell'animale, finito nel frattempo all'interno del vicino cimitero. La polizia locale ha provato a inseguire l'animale tra le tombe ma il capriolo è riuscito a trovare una via di fuga, tornando su via Carso. Dopo un'ora e mezza di inseguimenti i vigili sono riusciti a portare l'animale all'interno di una proprietà privata. A quel punto il capriolo, non avendo più via di scampo, è stato legato e bendato per poi essere trasportato in un prato della zona di Piadera dove ha potuto riprendere la via dei boschi, lontano dai pericoli del centro abitato.