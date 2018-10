Il sindaco Mario Conte fa visita ai carabinieri del Nas

Lunedì mattina il sindaco Mario Conte ha fatto visita alla sede del Nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri di Treviso. Il primo cittadino, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli, è stato accolto dal tenente colonnello Vincenzo Nicoletti, che ha condotto i presenti in visita ai nuovi locali (inaugurati poco meno di un anno fa), dotati di attrezzature e impianti moderni e funzionali.

Ogni giorno, a Sant'Artemio, operano trenta militari dell’Arma per la tutela della salute pubblica delle province di Treviso, Belluno e Venezia.

Il sindaco è stato omaggiato con un crest del Comando Nas di Treviso e il saluto dei carabinieri, riuniti per l’occasione nella sala principale.

«Ringrazio il Nas per l’enorme servizio che svolge ogni giorno nel territorio - ha dichiarato Mario Conte - I cittadini hanno bisogno di sicurezza a trecentosessanta gradi e, in questo senso, l’Arma dei Carabinieri sta facendo un grande lavoro e, ne siamo certi, continuerà a svolgerlo anche in futuro».