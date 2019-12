Vittorio Veneto, i carabinieri pattugliano il villaggio di Natale in uniforme storica

Nella serata di domenica 15 dicembre 2019 i Carabinieri di Vittorio Veneto hanno svolto una pattuglia a piedi con la grande uniforme speciale in occasione del villaggio natalizio allestito in piazza del Popolo e successivamente in Piazza Flaminio a Serravalle.

Un ritorno al passato che però non vuole essere certo un passo indietro. La Stazione Carabinieri di Vittorio Veneto ha adottato un nuovo strumento di presidio del territorio in funzione delle festività natalizie, con una pattuglia a piedi che si aggiunge e non si sostituisce alla classica auto del Radiomobile e delle Stazioni, con un intento ben preciso: avvicinare ulteriormente i Carabinieri alla gente ed ai commercianti e garantire la sicurezza.